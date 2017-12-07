Снейдер может продолжить карьеру в MLS
Хавбек "Ниццы" Уэсли Снейдер может перебраться в MLS.
Как сообщает Goal.com, футболист согласовал условия личного контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси". Переход может состояться в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Снейдер сыграл 8 матчей и отметился одной голевой передачей.
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|4
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|5
|Montreal Impact
|34
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|Нью Ингланд Революшн
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|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
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|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
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|О
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|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
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|Лос-Анджелес Гэлакси
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
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|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
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|46
|7
|Portland Timbers
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|8
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|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
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