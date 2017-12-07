Снейдер может продолжить карьеру в MLS

Хавбек "Ниццы" Уэсли Снейдер может перебраться в MLS.

Как сообщает Goal.com, футболист согласовал условия личного контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси". Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Снейдер сыграл 8 матчей и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Ниццы" Сери. | http://soccernews.ru