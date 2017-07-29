Снейдер может продолжить карьеру в "Ницце"

Теги уэсли снейдерницца

Снейдер может продолжить карьеру в "Ницце"

Хавбек Уэсли Снейдер может перебраться в французскую Лигу 1, сообщает Voetbal International.

По информации ресурса, 33-летний игрок, являющийся свободным агентом, ведет переговоры с "Ниццей".

В прошлом сезоне Снейдер сыграл 28 поединков за "Галатасарай" и отметился 5 голами.

Читайте также: Лихтштайнер согласовал контракт с "Ниццей". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов