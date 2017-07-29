Снейдер может продолжить карьеру в "Ницце"

Хавбек Уэсли Снейдер может перебраться в французскую Лигу 1, сообщает Voetbal International.

По информации ресурса, 33-летний игрок, являющийся свободным агентом, ведет переговоры с "Ниццей".

В прошлом сезоне Снейдер сыграл 28 поединков за "Галатасарай" и отметился 5 голами.

Читайте также: Лихтштайнер согласовал контракт с "Ниццей". | http://soccernews.ru