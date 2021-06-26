Снейдер назвал фаворита Евро-2020

Фото инстаграм Уэсли Снейдера

Известный в прошлом голландский футболист Уэсли Снейдер рассказал, кого он считает фаворитом текущего Чемпионата Европы.

"После увиденного на групповом этапе у меня новый фаворит - Италия. Раньше я считал фаворитами Францию, но они меня пока не убедили. Так что я поменял мнение", - цитирует Снейдера Voetbal Primeur.

Итальянцы в 1/8 финала Евро сыграют с Австрией. Матч состоится сегодня в Лондоне.

Французы встретятся в первом раунде плей-офф со Швейцарией. Их поединок пройдёт в понедельник в Бухаресте.

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