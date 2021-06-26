Снейдер назвал фаворита Евро-2020

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Снейдер назвал фаворита Евро-2020

Фото инстаграм Уэсли Снейдера

Известный в прошлом голландский футболист Уэсли Снейдер рассказал, кого он считает фаворитом текущего Чемпионата Европы.

"После увиденного на групповом этапе у меня новый фаворит - Италия. Раньше я считал фаворитами Францию, но они меня пока не убедили. Так что я поменял мнение", - цитирует Снейдера Voetbal Primeur.

Итальянцы в 1/8 финала Евро сыграют с Австрией. Матч состоится сегодня в Лондоне.

Французы встретятся в первом раунде плей-офф со Швейцарией. Их поединок пройдёт в понедельник в Бухаресте.

Не пропустите: Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Снейдер - обычная жертва диктатуры Лео. С одной стороны, переход в Реал, помог ему состоятся как игроку ТОП уровня. С другой, показывает что пиар Месси - это гроб для талантливых игроков. Конечно, маразм картонной шавки - главная тому заслуга. Картонный лидер всегда боялся здравой конкуренции (а Снейдер более талантливая и сильная личность чем гномик, сколько же судеб погубил этот крысеныш... не сосчитать! В целом, Снейдер мог выиграть ЗМ в любой момент, но при диктаторе-шавке не судьба, так почему бы не отдать ему его заслуженный ЗМ сейчас? В конце-концов, Снейдер заслужил своей игрой и победами , и я искреннее желаю Снейдеру его получить! Barcelona és més que un club!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ты прав брат, продолжай в том же духе и получишь в награду красную канфетку ))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Снейдер - обычная жертва диктатуры Лео. С одной стороны, переход в Реал, помог ему состоятся как игроку ТОП уровня. С другой, показывает что пиар Месси - это гроб для талантливых игроков. Конечно, маразм картонной шавки - главная тому заслуга. Картонный лидер всегда боялся здравой конкуренции (а Снейдер более талантливая и сильная личность чем гномик, сколько же судеб погубил этот крысеныш... не сосчитать! В целом, Снейдер мог выиграть ЗМ в любой момент, но при диктаторе-шавке не судьба, так почему бы не отдать ему его заслуженный ЗМ сейчас? В конце-концов, Снейдер заслужил своей игрой и победами , и я искреннее желаю Снейдеру его получить! Barcelona és més que un club!

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