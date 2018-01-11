Снейдер: "Ницца" имеет все, чтобы стать отличным клубом"

Полузащитник "Аль-Гарафы" Уэсли Снейдер обратился к фанатам французской "Ниццы", за которую выступал до переезда на Ближний Восток.

"Эти несколько месяцев, проведенных в "Ницце", не имели ожидаемого успеха в спортивном плане. Но я хочу, чтобы вы знали, что я сделал все возможное, несмотря на травмы, и я никогда не забуду теплый прием, который мне дали фанаты, когда я приехал. За эти четыре месяца я понял, что "Ницца" имеет все, чтобы стать отличным клубом", - сказал он.

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