Снейдер объявил о завершении карьеры
Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает De Telegraaf.
35-летний Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". За сборную Нидерландов провел 134 матча и забил 31 гол. Двукратный чемпион Турции, чемпион Испании, чемпион Италии, чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка Турции, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Нидерландов, трехкратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, вице-чемпион мира-2010.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32