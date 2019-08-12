Снейдер объявил о завершении карьеры

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Снейдер объявил о завершении карьеры
Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает De Telegraaf.

35-летний Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". За сборную Нидерландов провел 134 матча и забил 31 гол. Двукратный чемпион Турции, чемпион Испании, чемпион Италии, чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка Турции, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Нидерландов, трехкратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, вице-чемпион мира-2010.

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