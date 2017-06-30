Снейдер отказал "Зениту" и перейдет в "Сампдорию"

Теги уэсли снейдерсампдориягалатасарай

Снейдер отказал "Зениту" и перейдет в "Сампдорию"Полузащитник "Галатасарая" Весли Снейдер близок к переходу в "Сампдорию".

Как сообщает Football Italia, стороны уже достигли соглашения по контракту. В Генуе голландец будет получать 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Снейдер заинтересовал "Зенит". 

Читайте: "Лос-Анджелес" близок к подписанию Снейдера | http://soccernews.ru

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