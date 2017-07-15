Снейдер пока не определился со своим будущим
Бывший полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер высказался по поводу своего ухода из турецкого клуба.
"Конечно, мне очень жаль уходить из "Галатасарая". Очень непросто покидать такой клуб. Я верю в себя и в своё мастерство. Мне ещё ничего не известно об интересе к моей персоне со стороны других клубов. Я отправлюсь в Амстердам, а там решу, что делать дальше. Сейчас у меня нет никаких планов, но у меня нет никаких сомнений касательно своих игровых качеств. Уверен, что найдётся команда, которой я буду нужен" - приводит слова голландца Goal.com.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Снейдеру со стороны "Сампдории", а также американских и китайских клубов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25