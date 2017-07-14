Снейдер покинул "Галатасарай"

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Снейдер покинул "Галатасарай"

Хавбек Уэсли Снейдер покинул "Галатасарай", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в случае перехода футболиста в один из турецких клубов в ближайшие три сезона, Снейдер должен будет выплатить "Галатасараю" 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Снейдер сыграл 33 матча, забил 5 голов и отдал 16 ассистов.

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