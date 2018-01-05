Снейдер стал игроком "Аль-Гарафы"
Катарская "Аль-Гарафа" объявила о переходе голландского полузащитника "Ниццы" Уэсли Снейдера, сообщает официальный твиттер клуба.
Футболист достался катарцам бесплатно и подписал с новым клубом контракт до лета 2019 года.
33-летний Снейдер выступал за "Ниццу" с 2017 года и провел за клуб 4 матча. Ранее играл за "Аякс", "Реал", "Интер" и "Галатасарай". За сборную Голландии сыграл 133 матча и забил 31 гол. Двукратный чемпион Турции, чемпион Италии, чемпион Испании, чемпион Голландии, трехкратный обладатель Кубка Турции, двукратный обладатель Кубка Италии, двукратный обладатель Кубка Голландии, трехкратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Суперкубка Голландии, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного Чемпионата Мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
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