Снейдер стал игроком "Ниццы"

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Снейдер стал игроком "Ниццы"

"Ницца" на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с голландским полузащитником Уэсли Снейдером.

Условия соглашения между 33-летним футболистом и "орлятами" пока неизвестны.

Снейдер, который достался "Ницце" бесплатно, будет играть за свою новую команду под номером 10.

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