Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"
Уэсли Снейдер признался в своей автобиографии, которая будет опубликована в пятницу в Нидерландах, что он вел очень не профессиональный образ жизни во время своей игры за "Реал Мадрид", где его поглотила звёздная болезнь и ночная жизнь Мадрида. Он также рассказывает, как его подписание в "Реал" было закрыто в аэропорту с Миятовичем.
Жизнь в Мадриде:
"Я был молод, мне нравился успех и мне нравилось быть в центре внимания. Но там все пошло не так. Не было наркотиков, но алкоголь ... Я привык жить как звезда. Тебя обожают как человека. Мы с партнёром по команде шли по улице, тратили тысячи евро и платили людям деньги за разные вещи. Не могу сказать, что я лишил себя чего-либо. Я играл неплохо, но они сказали, что я мог бы сыграть еще лучше... ".
Развод:
"Я остался один и очень мало видел маленького Джесси. Я мог быть только один... и я не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Физически я этого не чувствовал. Вечером я не отходил от бутылки, а затем просыпался, собирался и как ни в чем не бывало ехал на тренировку. Я продолжал играть, но становился все хуже и хуже, а моя концентрация заметно снизилась. Я лгал себе, говоря, что все в порядке, и я цеплялся за свой футбольный интеллект. Я меньше бегал, я скрывал это много моей техникой. Я думал, что этого никто не заметит».
Трансфер в "Реал Мадрид":
"Миятович, который был тогда спортивным директором, сообщил мне в аэропорту, как будет осуществляться переход. Он был с моим агентом, и он достал из кармана лист бумаги. У меня перед глазами все ещё тот момент, когда он делал тот жест. Он открыл его. И я все это видел: три миллиона за сезон. Контракт на пять лет. В «Аяксе» я зарабатывал миллион грязными. «Возьми это или оставь это», - сказал он мне. Мы приняли приняли предложение и пожали руки. Сделка была закрыта за 27 млн евро".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14