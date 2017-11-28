Снейдер выбыл на месяц

Полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер не сможет выйти на поле в ближайших матчах.

Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний голландец получил травму подколенного сухожилия, из-за которой выбыл на месяц.

В текущем сезоне Снайдер сыграл в восьми матчах во всех турнирах и отметился голевой передачей.

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