Снейдер: "Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел"

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Снейдер: "Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел"

Известный голландский футболист Уэсли Снейдер признался, что не полностью реализовал свой потенциал, поскольку профессионализм для него был не на первом месте.

"Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел. Я наслаждался жизнью, иногда позволял себе выпить бокальчик за ужином. Лео и Криштиану - совсем другие, они многим пожертвовали ради карьеры. Впрочем, мне не о чем жалеть - моя карьера всё равно получилась удивительной", - цитирует Снейдера сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что экс-полузащитник завершил карьеру в августе 2019 года в 35-летнем возрасте.

В послужном списке Снейдера числятся такие клубы, как "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ницца" и "Аль-Гарафа".

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