Снейдер: "Я победитель, поэтому выбрал "Галатасарай", а не "Ливерпуль"



Голландский полузащитник "Аль-Гарафы" Уэсли Снейдер заявил, что в 2013 году он мог перейти в "Ливерпуль".

"В то время "Ливерпуль" был одним из тех клубов, которые интересовались мной. Но я являюсь победителем, поэтому и перешел в "Галатасарай". Я был уверен, что в Турцию завоюю больше трофеев, чем в АПЛ. Думаю, я сделал правильный выбор. В Турции я провел удачные годы", – приводит слова Снейдера Goal.com.

Стоит отметить, что 33-летний Снейдер стал с "Галатасараем" двукратным чемпионом Турции, а также трижды выигрывал национальные кубки. "Ливерпуль" в те годы остался без трофеев.

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