Снодграсс стал игроком "Астон Виллы"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вест Хэма" Роберта Снодграсса.

Как и сообщалось ранее, бирмингемский клуб арендовал 29-летнего шотландца на один год. Другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, что Снодграсс выступал за "Вест Хэм" с января 2017 года, сыграл 15 матчей и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru