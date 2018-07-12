Snoop Dogg примерил футболку сборной Хорватии

Теги хорватия

Snoop Dogg примерил футболку сборной ХорватииАмериканский рэпер Snoop Dogg после матча 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия - Англия (2:1) сфотографировался в футболке хорватской команды.

Снимок он опубликовал в Инстаграм.

В финале ЧМ Хорватия сыграет с Францией.

 

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

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