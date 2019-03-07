Снова 3 гола в России: "Зенит" уступил "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

1/8 финала Лиги Европы началась для российских команд в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" принимал "Вильярреал". Первая команда РПЛ против 18-ой команды Ла Лиги – это вывеска, которую в плей-офф еврокубков можно встретить разве что раз в десятилетие, но нынешняя ситуация "желтой субмарины" делает вымыслы реальностью. Испанцы выиграли всего один матч в своем чемпионате из пяти последних, и постепенно отдаляются от спасительного 17 места, рискуя вылететь в Сегунду. При этом Лига Европы "Вильярреалу" удается. На предыдущей стадии "желтые" выбили из розыгрыша португальский "Спортинг", а по ходу группового этапа дважды огорчили московский "Спартак": в столице России испанцы вырвали важнейшую ничью 3:3, запустив дальнейшую процедуру отставки Карреры, а дома "желтая субмарина" и вовсе отобрала у "красно-белых" все шансы на еврокубковую весну, победив 2:0.

До 30 минуте на поле стадиона "Газпром Арена" проходила достаточно равная игра, которая не подходила на роль зрелищной или даже "потенциально зрелищной". Все эпизоды "Вильярреала" сводились к прострелам с фланга на линию штрафной площади, где кто-то из набегающих футболистов должен был "пнуть" мяч в сторону Лунева. Несколько попыток таких маневров привели к тому, что "Зенит" разгадал намерения испанцев, правильно расположился, и выждал шанс для молниеносной контратаки. На 30 минуте защитники выбили мяч вперед на Дзюбу, а тот мгновенно продлил полет игрового снаряда на Азмуна. Иранец выбежал на свидание с голкипером почти с центра поля, стал обыгрывать Фернандеса внутри штрафной, однако смещение в левую сторону должного эффекта не дало: вратарь не стал падать в ноги и постоянно держал углы обстрела закрытыми, из-за чего Сердар пальнул мимо ворот.

Несмотря на относительно спокойный ритм игры, в первом тайме зрители "Газпром Арены" увидели целых 2 гола. Программу результативности открыл "Вильярреал" на 33 минуте. После розыгрыша углового Чуквезе подал в штрафную площадь, Альваро скинул в центр вратарской, а никем не прикрытый Иборра легким кивком головы переправил игровой снаряд мимо Лунева – 0:1. Гостевой гол "желтой субмарины" воспринимался как весомый фактор, который, однозначно, повлияет на исход противостояния, но конкретно в этой встрече преимущество в счете было очень быстро потеряно. На 35 минуте испанские игроки ошиблись в центре поля, "Зенит" организовал быструю атаку, первым итогом которой стал удар головой в исполнении Дзюбы с нескольких метров. Вратарь "желтой субмарины" достал мяч с самой ленточки, но вторая волна атаки получилась удачной: Роберт Мак не очень внятно исполнил добивание, но его подстраховал Азмун, который остался один буквально на линии ворот – 1:1.

Во втором тайме "Зенит" пытался выманить "желтую субмарину" на чужую половину поля, чтобы иметь пространство для быстрых атак, который изредка даже получались опасными, но в итоге "Вильярреал" взялся за дело и до 75 минуты фактически оформил путевку в следующий раунд, учитывая сложности российских команд на испанской земле. На 64 минуте банальный навес Форналса с левого фланга в штрафную площадь закончился ошибкой Ракицкого в борьбе с Морено, и ударом головой второго точно в дальний угол – у Лунева не было никакого шанса достать этот мяч, 1:2. А через 7 минут подопечным Хавьера Кальехи удалось проникнуть в штрафную площадь "Зенита", Чуквезе простреливал на дальнюю штангу, Оздоев мяч выбил, но "кожаный снаряд" прилетел к Ману Морналесу, который первым касанием его принял, а вторым ударил с линии штрафной точно в дальний угол – 1:3. На этом события встречи, по факту, завершились, так как испанская команда села играть на удержание счета, а "Зенит" просто утонул в плотном столпотворении противного коллектива. Итог – 1:3. "Манчестер Юнайтед" и "Аякс" в течении нескольких прошедших дней доказывали, что подобное преимущество, даже если оно добыто в гостях, можно отыгрывать в любых кондициях и против любого соперника. Это ли история для "Зенита"? Увидим 14 марта!

"Зенит" – "Вильярреал" – 1:3

Голы: Иборра, 33 – 0:1; Азмун, 35 – 1:1; Морено, 64 – 1:2; Морналес, 71 – 1:3.

"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Кузяев – Мак (Шатов, 72), Оздоев (Заболотный, 88), Барриос, Дриусси – Дзюба, Азмун (Эрнани, 75).

"Вильярреал": Фернандес – Льямбрих, Альваро, Руиз, Хауме – Мори – Чуквезе, Морланес (Касерес, 72), Иборра, Форналс (Касорла, 78) – Морено (Бакка, 85).