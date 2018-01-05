Снова Кубок, снова представитель Чемпионшипа: "Манчестер Юнайтед" принимает "Дерби Каунти"
"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Кевин Френд (Лестершир)
Одна из пятничных встреч, которые начнут третий раунд (1/32 финала) Кубка Англии, состоится на знаменитом "Олд Траффорд". Идущий вторым в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" будет принимать идущий вторым в Чемпионшипе "Дерби Каунти". К этой встрече манкунианцы подходят с большими кадровыми потерями. И, тем не менее, именно команда Жозе Моуринью считается фаворитом предстоящего поединка.
Этот год "Манчестер Юнайтед" начал с уверенной победы в Ливерпуле. В первый день января "красные дьяволы" переиграли "Эвертон" со счетом 2:0 благодаря голам Мартьяля и Лингарда во втором тайме. А между тем до этого манкунианцы не могли победить в четырех матчах кряду. Неудачная серия началась как раз с игры против представителя Чемпионшипа "Бристоль Сити" в Кубке английской Лиги, которую команда Жозе Моуринью благополучно проиграла. Затем были три кряду ничейных результата в Премьер-лиге. И только с наступлением 2018-года "Юнайтед" сумел победить.
Между тем, в элитном дивизионе "красные дьяволы" хоть и идут на второй строчке, однако отстают от лидирующих земляков из "Манчестер Сити" уже на 15 очков. Похоже, что единственный трофей, на который еще может рассчитывать "МЮ" на внутренней арене – это Кубок Англии. В прошлом сезоне в этом турнире манкунианцы дошли до четвертьфинала, где были остановлены лондонским "Челси" (0:1).
Проблемы у "Юнайтед" с кадрами довольно существенные. Пока остается вне игры и другой забивной форвард команды Златан Ибрагимович. Лечение продолжают также защитник Эрик Байи и капитан команды Майкл Каррик. Эшли Янг пропускает вторую встречу из своей трехматчевой дисквалификации. А вот главный голеадор команды Ромелу Лукаку, который из-за травмы головы пропустил встречу с "Эвертоном", скорее всего появится на поле.
"Дерби Каунти" сейчас находится среди лидеров Чемпионшипа и всерьез рассчитывает на повышение в классе. Во втором по значимости дивизионе Англии "бараны" не проигрывали уже семь матчей подряд, одержав в них пять побед. Неплохо выступает команда Гари Роуэтта и в гостях. На выезде "Дерби Каунти" не знает поражений уже девять поединков кряду.
Нужно отметить хорошую игру "баранов" в обороне. В семи последних матчах команда пропустила только два гола. Что касается кубковых успехов "Каунти", то в прошлом сезоне они прошли в третьем раунде "Вест Бромвич", а затем в переигровке уступили "Лестеру" в дополнительное время со счетом 1:3. Кстати, за восемь последних выездных матчей в Кубке Англии "бараны" в основное время проиграл лишь раз, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью.
Последний матч между "Манчестер Юнайтед" и "Дерби Каунти" состоялся в январе 2016 года, когда манкунианцы в рамках Кубка Англии победили на выезде со счетом 3:1. Это была их третья подряд победа в противостоянии и во всех трех случаях "МЮ" забивал минимум три мяча.
Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Дерби Каунти":
Последняя встреча команд в Кубке Англии датирована 29 январем 2016 года (победа "МЮ" со счетом 3:1)
Три крайних игры на "Олд Траффорд" заканчивались крупными победами "Манчестер Юнайтед"
Последний раз "Дерби Каунти" побеждал в Манчестере 5 мая 2001 года (1:0)
"Бараны" не проигрывают в 7 матчах кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Юнайтед": Ромеро – Дармиан, Туанзебе, Рохо, Блинд, Эррера, МакТоминай, Погба, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.
"Дерби Каунти": Карсон – Уиздом, Кио, Дэвис, Ульссон, Джонсон, Хаддлстоун, Вайман, Выдра, Лоуренс, Ньюджент.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти":
Клубы Премьер-лиги по-разному относятся к играм Кубка Англии, в отличие от команд, не хватающих звезд с неба. Однако в этом поединке, если судить по предварительной заявке, "Манчестер Юнайтед" не намерен играть резервом. Манкунианцам нужно реабилитироваться за последние домашние неудачи, а также за поражение от другого представителя Чемпионшипа "Бристоль Сити", которое еще свежо в памяти. В тоже время и "Дерби Каунти" очень неплохо выглядел на последнем отрезке в обороне и попробует дать бой именитому сопернику.
Букмекеры отдают большое преимущество команде Жозе Моуринью. На победу хозяев поля коэффициент составляет в районе 1.25 баллов, в то время как на успех "баранов" от 11.00 баллов и выше. Ничейный исход оценивается примерно в 6.00 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12