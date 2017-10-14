Снова осечка: Кристал "Пэлас" обыграл "Челси"

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Снова осечка: Кристал "Пэлас" обыграл "Челси"В матче 8-го тура английской Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" одержал победу над чемпионом страны "Челси".

"Кристал Пэлас" - "Челси" - 2:1

Голы: Аспиликуэта, 11 - 1:0 (автогол), Бакайоко, 18 - 1:1, Заа, 45 - 2:1.

"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, Сако, Данн, Ван Анхолт, Миливойевич, Таунсенд, Макартур (Фосу-Менса, 85), Кабай (Ридевалд, 86), Шлюпп (Панчон, 75), Заа.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 40), Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Виллиан (Мусонда, 65), Батшуайи (Педро, 57), Азар.

Напомним, в параллельном матче "Манчестер Сити" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru

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