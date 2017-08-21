Снова провал? Главная трансферная цель "Барселоны" не покинет свой клуб этим летом

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не покинет в текущее трансферное окно свой клуб, информирует RAC1.

По сведениям источника, "красные" не готовы расставаться со своим ключевым игроком этим летом, поэтому они намерены отклонить любое из последующих предложений каталонской "Барселоны" по своему 25-летнему хавбеку. Однако, несмотря на это, "сине-гранатовые" пока не планируют сворачивать переговоры по бразильцу.