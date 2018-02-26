Снова пять в минусе: "Севилья" крупно уступает дома мадридскому "Атлетико"
Поздним вечером воскресенья в Испании игрался центральный матч тура. В рамках 25-го игрового дня Ла Лиги встречались "Севилья" и "Атлетико". Очки нужны были обеим командам, которые решают важные задачи вверху турнирной таблицы, поэтому абсолютное большинство специалистов прогнозировало равный и упорный поединок.
Нервионцы уже в дебюте матча могли рассчитывать на успех. Муриэль вывалился на свидание с Облаком, но голкипер "матрасников" каким-то чудом парировал мяч. Пытался добить Хоакин Корреа метров с 20-ти, но не попал в створ. В последующую четверть часа севильцы организовали еще не один выпад, однако ничего опасного создать не смогли.
Гостям к середине тайма удалось успокоить игру и буквально усыпить бдительность соперника. Да так, что на 29-й минуте игроки "Севильи" поплатились за чудовищную ошибку в собственной штрафной. Рико от своих владений разыграл мяч с Банегой, а того на линии штрафной обокрал Диего Коста и выйдя на свидание с голкипером нервионцев открыл счет – 0:1.
Пропущенный гол надломил хозяев поля и в концовке тайма они и вовсе прижались к собственным воротам. Это стоило им двух опасных моментов у ворот Рико, один из которых закончился взятием ворот. Сначала снова мог отличиться Диего Коста, который пробивал с угла штрафной после паса Габи, но голкипер "Севильи" ногами отбил мяч. А на 42-й минуте "матрасники" воспользовались очередным подарком от соперника. Коке навесил в штрафную, Н’Зонзи головой вынес мяч из штрафной но прямо на Гризманна, который подработал сферу и пальнул с 22-х метров в девятку – 0:2. На перерыв команда Винченцо Монтеллы уходила озадаченная произошедшим на поле.
Но на этом беды нервионцев не закончились. Уже в дебюте второго тайма гости заработали пенальти. Это Диего Косту партнеры по команде вывели на свидание с Рико, нападающий "Атлетико" успел прокинуть мяч и был сбит голкипером. Удар с "точки" великолепно исполнил Гризманн – 0:3.
Теперь ни о какой интриги речь уже не шла. Предел мечтаний для севильцев был гол престижа, но вместо этого хозяева поля продолжали привозить голы в свои ворота. Очередной ляп в свой актив записал Меркадо. Пытаясь уйти от прессинга "матрасников" защитник "Севильи" опрометчиво отпасовал мяч назад на голкипера, чего и поджидал Гризманн. Выйдя к воротам, Антуан элегантно пяткой отдал мяч на Коке, который опередил как вратаря, так и защитника нервионцев, проткнув мяч в сетку – 0:4. Буквально тут же Гризманн мог делать счет крупнее, но выйдя на ворота, как из пушки выстрелил в штангу.
По трибунам пронесся недоброжелательный гул, а тут еще на поле в составе "Атлетико" появился "предатель" Витоло, много лет защищавший цвета севильского клуба и публика встретила его свистом. К слову, в одной из атак Витоло мог забивать своему бывшему клубу, но совсем немного не попал в створ, пробивая после фланговой передачи.
Зато снова забил Гризманн. Очередной провал в обороне случился на 81-й минуте. Сауль слева промчался до лицевой, а затем вырезал пас на 11-метров, откуда Гризманн в касание забил свой третий мяч в игре – 0:5.
Только после этого команда Диего Симеоне позволила себе расслабиться, да так, что пропустила два мяча и едва не заработала в свои ворота пенальти. Но "матрасников" простил арбитр встречи, не увидевший нарушения правил со стороны Облака.
Отыграла же "Севилья" два мяча в течение четырех минут. Сначала как нож сквозь масло прошел выпад на ворота "Атлетико" и после паса Бен-Йеддера в касание пробил Сарабия – 1:5. А вскоре Нолито накрутил игроков команды гостей на линии штрафной и пробил неожиданным для Облака образом в ближний в притирку со штангой – 2:5. Однако этот факт едва ли скрасил полный провал севильцев в матче с мадридским грандом.
"Севилья" – "Атлетико" – 2:5
Голы: Диего Коста, 29 – 0:1. Гризманн, 42 – 0:2. Гризманн, 51, с пенальти – 0:3. Коке, 65 – 0:4. Гризманн, 81 – 0:5. Сарабия, 85 – 1:5. Нолито, 89 – 2:5.
"Севилья": Рико, Навас (Лаюн, 18), Лангле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес (Нолито, 70), Сарабия, Х.Корреа (Бен-Йеддер, 60), Муриэль.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Ф.Луис, Томас (А.Корреа, 64), Коке (Витоло, 71), Сауль, Габи, Гризманн, Коста (Гамейро, 76).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Севилья" – "Атлетико" – 2:5 (обзор)
опрос
главное
-
В турнирах под эгидой УЕФА появится четвёртая замена
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и Кавани
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Неймар показал последствия своей травмы
-
На Сардинию как к себе домой: "Наполи" едет в гости к удобному "Кальяри"
Лента новостей
-
Зидан оценил Рамоса, как капитана "Реала"
-
Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Лацио"
-
Рауль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Бубнов: "Думаю, "Зенит" может пройти "РБ Лейпциг"
-
Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с будущим Кейна
-
Вторая серьезная потеря: игру против "Реала" рискует пропустить ведущий защитник ПСЖ
-
Роналду: "Чувствую в себе силы, чтобы сражаться за очередной "Золотой мяч"
-
Жулиано прокомментировал уход Дзюбы в "Арсенал"
-
"Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекорд
-
На Умтити появился еще один претендент
-
"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"
-
Манчини встретился с Гаттузо
-
Зидан: "Много разговариваем с Роналду, он знает, что должен отдыхать"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Тоттенхэма"
-
Роналду назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России
-
Глушаков: "Пообщались с Черчесовым о предстоящем Чемпионате Мира"
-
Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубов
-
Стали известны сроки восстановления Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" не допустит переход Иско в "Манчестер Сити"
-
В "Реале" определились с заменой для Модрича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Сельта Виго
|25
|35
|8
|Эйбар
|25
|35
|9
|Жирона
|25
|34
|10
|Хетафе
|25
|33
|11
|Бетис
|24
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13