Снова пять в минусе: "Севилья" крупно уступает дома мадридскому "Атлетико"

Поздним вечером воскресенья в Испании игрался центральный матч тура. В рамках 25-го игрового дня Ла Лиги встречались "Севилья" и "Атлетико". Очки нужны были обеим командам, которые решают важные задачи вверху турнирной таблицы, поэтому абсолютное большинство специалистов прогнозировало равный и упорный поединок.

Нервионцы уже в дебюте матча могли рассчитывать на успех. Муриэль вывалился на свидание с Облаком, но голкипер "матрасников" каким-то чудом парировал мяч. Пытался добить Хоакин Корреа метров с 20-ти, но не попал в створ. В последующую четверть часа севильцы организовали еще не один выпад, однако ничего опасного создать не смогли.

Гостям к середине тайма удалось успокоить игру и буквально усыпить бдительность соперника. Да так, что на 29-й минуте игроки "Севильи" поплатились за чудовищную ошибку в собственной штрафной. Рико от своих владений разыграл мяч с Банегой, а того на линии штрафной обокрал Диего Коста и выйдя на свидание с голкипером нервионцев открыл счет – 0:1.

Пропущенный гол надломил хозяев поля и в концовке тайма они и вовсе прижались к собственным воротам. Это стоило им двух опасных моментов у ворот Рико, один из которых закончился взятием ворот. Сначала снова мог отличиться Диего Коста, который пробивал с угла штрафной после паса Габи, но голкипер "Севильи" ногами отбил мяч. А на 42-й минуте "матрасники" воспользовались очередным подарком от соперника. Коке навесил в штрафную, Н’Зонзи головой вынес мяч из штрафной но прямо на Гризманна, который подработал сферу и пальнул с 22-х метров в девятку – 0:2. На перерыв команда Винченцо Монтеллы уходила озадаченная произошедшим на поле.

Но на этом беды нервионцев не закончились. Уже в дебюте второго тайма гости заработали пенальти. Это Диего Косту партнеры по команде вывели на свидание с Рико, нападающий "Атлетико" успел прокинуть мяч и был сбит голкипером. Удар с "точки" великолепно исполнил Гризманн – 0:3.

Теперь ни о какой интриги речь уже не шла. Предел мечтаний для севильцев был гол престижа, но вместо этого хозяева поля продолжали привозить голы в свои ворота. Очередной ляп в свой актив записал Меркадо. Пытаясь уйти от прессинга "матрасников" защитник "Севильи" опрометчиво отпасовал мяч назад на голкипера, чего и поджидал Гризманн. Выйдя к воротам, Антуан элегантно пяткой отдал мяч на Коке, который опередил как вратаря, так и защитника нервионцев, проткнув мяч в сетку – 0:4. Буквально тут же Гризманн мог делать счет крупнее, но выйдя на ворота, как из пушки выстрелил в штангу.

По трибунам пронесся недоброжелательный гул, а тут еще на поле в составе "Атлетико" появился "предатель" Витоло, много лет защищавший цвета севильского клуба и публика встретила его свистом. К слову, в одной из атак Витоло мог забивать своему бывшему клубу, но совсем немного не попал в створ, пробивая после фланговой передачи.

Зато снова забил Гризманн. Очередной провал в обороне случился на 81-й минуте. Сауль слева промчался до лицевой, а затем вырезал пас на 11-метров, откуда Гризманн в касание забил свой третий мяч в игре – 0:5.

Только после этого команда Диего Симеоне позволила себе расслабиться, да так, что пропустила два мяча и едва не заработала в свои ворота пенальти. Но "матрасников" простил арбитр встречи, не увидевший нарушения правил со стороны Облака.

Отыграла же "Севилья" два мяча в течение четырех минут. Сначала как нож сквозь масло прошел выпад на ворота "Атлетико" и после паса Бен-Йеддера в касание пробил Сарабия – 1:5. А вскоре Нолито накрутил игроков команды гостей на линии штрафной и пробил неожиданным для Облака образом в ближний в притирку со штангой – 2:5. Однако этот факт едва ли скрасил полный провал севильцев в матче с мадридским грандом.

"Севилья" – "Атлетико" – 2:5

Голы: Диего Коста, 29 – 0:1. Гризманн, 42 – 0:2. Гризманн, 51, с пенальти – 0:3. Коке, 65 – 0:4. Гризманн, 81 – 0:5. Сарабия, 85 – 1:5. Нолито, 89 – 2:5.

"Севилья": Рико, Навас (Лаюн, 18), Лангле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес (Нолито, 70), Сарабия, Х.Корреа (Бен-Йеддер, 60), Муриэль.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Ф.Луис, Томас (А.Корреа, 64), Коке (Витоло, 71), Сауль, Габи, Гризманн, Коста (Гамейро, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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