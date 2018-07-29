Снова старт! Снова "Рубин"! "Краснодар" второй год подряд начинает сезон в столице Татарстана

"Рубин" – "Краснодар"

Стадион: "Казань-Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Было 16 июля 2017 года. Казанский "Рубин" стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги домашним поединком против "Краснодара"… Удивительно, но факт. В этом году "рубиновые" и "быки" путь в чемпионате России снова начинают очной встречей в Казани. Напомним, что тогда их матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Сейчас "горожанам" вряд ли придется рассчитывать на победу. Команда Курбана Бердыева "повзрослела" за год, прошла хорошую психологическую школу во втором круге прошлого чемпионата и готова сражаться. Вот только побед над "Краснодаром" в столице Татарстана не видели уже пять лет.

"Рубин" уже несколько сезонов кряду не может забраться выше 10-й строчки в чемпионате, хоть и проводит ежегодно масштабную трансферную компанию. Пока попытки руководства не привели к желанным результатам, но надежда у казанских болельщиков на положительные изменения есть, ее имя – Курбан Бердыев. В прошлом сезоне "Рубин" провалил именно старт чемпионата, выводы наверняка наставником сделаны, поэтому вполне можно ждать от команды качественного футбола на старте.

В тоже время казанский клуб испытывает определенные финансовые трудности, чего не скрывает наставник команды. Многие опытные футболисты покинули "Рубин". Среди них Гекдениз Карадениз, Олег Кузьмин и Сергей Рыжиков. Тем не менее, ряд новичков "рубиновым" все же удалось подписать. Среди них хорошо известные Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз и Александр Бухаров, а также интересные легионеры Чико и Филип Уремович. Летом команда Бердыева провела сборы в Сербии и Австрии. Казанцы сыграли 6 контрольных матчей, в которых одержали три победы.

"Краснодар" в прошлом сезоне был очень близок к своей заветной мечте – Лиге чемпионов. Однако, все надежды болельщиков команда не оправдала, уступив место в самом престижном клубном турнире Европы "Спартаку". Четвертую строчку "быки" могут считать приемлемым результатом, ведь оно вывело команду напрямую в Лигу Европы.

Что касается подготовки "горожан" к новому чемпионату, то команда Мурада Мусаева в межсезонье провела два сбора: первый – на своей базе "Четук", второй – в Австрии. В ходе них команда сыграла пять контрольных матчей, в которых одержала три победы и потерпела два поражения с общим счетом 11:8.

Главной трансферной новостью "Краснодара" является тот факт, что Федор Смолов остался в команде. Более того – он стал новым капитаном "быков". Если говорить о новичках "Краснодара", то здесь несколько интересных игроков. Например, участник чемпионата мира в России Кристиан Куэва. Перуанский полузащитник является классическим десятым номером. Он владеет дриблингом и скоростью, создает много моментов. Кроме того, теперь цвета "Краснодара" защищает универсальный полузащитник Дмитрий Стоцкий, перешедший из "Уфы". На смену Андреасу Гранквисту в оборону пришел защитник сборной Сербии Урош Спаич.

Интересные факты противостояния "Рубина" и "Краснодара":

"Рубин" не может выиграть на своем поле у "Краснодара" пять матчей кряду

Последний раз "горожане" проигрывали рубиновым еще 26 мая 2013 года

"Рубин" крайне мало забивал на сборах – четыре мяча в шести встречах

В последних 11 матчах РФПЛ "Рубин" потерпел одно поражение

Ориентировочные составы на игру:

"Рубин": Джанаев – Навас, Гранат, Флорес, Устинов, Байрамян, Камболов, Коновалов, Могилевец, Бухаров, Азмун.

"Краснодар": Крицюк – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Мамаев, Стоцкий, Перейра, Смолов.

Прогноз на матч "Рубин" – "Краснодар":

Старту в нынешнем сезоне хозяева наверняка уделят максимальное внимание, пора бы же казанскому клубу оправдывать ожидания болельщиков. Всем известен стиль игры "Рубина" при Бердыеве, поэтому на град голов на "Казань Арене" вряд ли стоит рассчитывать. "Краснодар" наверняка может остаться доволен выездной ничьей, которую еще нужно добыть. В любом случае нас ожидает интересный поединок.

Букмекеры отдают мизерный перевес хозяевам поля, предлагая на победу казанцев ставку со средним коэффициентом 2.70 баллов, в то время как на успех "горожан" ставка принимается на уровне 3.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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