Снова травма? На тренировке "Реала" Бэйл работал по индивидуальной программе
На вчерашней тренировке мадридского "Реала" вингер команды Гарет Бэйл работал по индивидуальной программе.
Как информирует El Mundo Deportivo, пока никаких сведений относительно такого решения тренерского штаба "сливочных" не поступало. Однако издание не исключает, что валлиец вполне мог получить очередное повреждение.
Напомним, "Реал" интересуется хавбеком "Зенита". | soccernews.ru
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