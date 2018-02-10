Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"

"Реал" – "Реал Сосьедад"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Теодоро Собрино Маган (Испания)

Субботнюю программу 23 тура чемпионата Испании будет завершать поединок на "Сантьяго Бернабеу", где в гости к королевскому клубу пожалует "Реал Сосьедад". Очередное испытание для подопечных Зидана дает им возможность взобраться на третью строчку турнирной таблицы Примеры, тем более баски являются очень удобным соперником для "сливочных". Однако в текущем сезоне мадридцы часто не оправдывали свой статус фаворита, поэтому опасения за результат есть и перед матчем с "бело-голубыми".

"Реал" в прошлом туре снова потерял очки, на этот раз в противостоянии с "Леванте" – 2:2. В текущем сезоне подобные результаты стали привычными для команды Зидана, и именно они стали причиной отрыва от лидирующей "Барселоны" в 19 очков. О чемпионстве "сливочным" уже пора забыть и главной задачей королевского клуба должна стать борьба за вторую строчку. Хотя отставание от "Атлетико" в 11 баллов также видится очень непростым барьером.

У мадридцев еще есть Лига Чемпионов, где уже в среду их ожидает сложнейший поединок против французского ПСЖ. Вылет из турнира практически наверняка вынудит Зидана покинуть свой пост, поэтому игра с басками должна стать лишь репетицией перед важнейшим еврокубковым матчем.

"Реал Сосьедад", наконец, прервал свою серию из 4 подряд поражений в чемпионате, разгромив дома "Депортиво" – 5:0. Команда взобралась на 14-ю строчку турнирной таблицы, что выглядит крайне неудовлетворительным результатом в сравнении с прошлыми сезонами. Выезд в Мадрид не сулит баскам ничего хорошего – на "Бернабеу" они не побеждали уже очень давно. В выездных матчах Примеры баски не выигрывали с октября прошлого года, набрав в 6 последних поединках всего 2 очка.

Подопечные Сакристана также играют в еврокубках, и на следующей неделе им предстоит поединок 1/16 финала Лиги Европы против австрийского "Ред Булла".

Интересные факты противостояния "Реала" и "Реал Сосьедада":

В 7 последних домашних матчах против "Реал Сосьедада" мадридцы забивали, как минимум, 3 гола.

8 предыдущих поединков между этими соперниками на "Сантьяго Бернабеу" завершились победами хозяев.

"Бело-голубым" не удалось выиграть в 6 последних гостевых матчах Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Роналду, Бэйл, Бензема.

Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Белья, Субельдия, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието, Агиррече.

Прогноз на матч "Реал" – "Реал Сосьедад":

Мадридцы просто обязаны набирать 3 очка и спокойно готовиться к еврокубковым баталиям. Баскам также нужно спасать сезон, и просто так они не сдадутся, зная как часто в нынешнем сезоне команды их уровня увозили очки с "Бернабеу".

На победу мадридцев букмекеры предлагают коэффициент – 1,30, на ничью – 7,20, на победу "Реал Сосьедада" – 9,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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