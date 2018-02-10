Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"

Теги реал сосьедадреал мадрид

Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"

"Реал"  –  "Реал Сосьедад"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Теодоро Собрино Маган (Испания)

Субботнюю программу 23 тура чемпионата Испании будет завершать поединок на "Сантьяго Бернабеу", где в гости к королевскому клубу пожалует "Реал Сосьедад". Очередное испытание для подопечных Зидана дает им возможность взобраться на третью строчку турнирной таблицы Примеры, тем более баски являются очень удобным соперником для "сливочных". Однако в текущем сезоне мадридцы часто не оправдывали свой статус фаворита, поэтому опасения за результат есть и перед матчем с "бело-голубыми".

"Реал" в прошлом туре снова потерял очки, на этот раз в противостоянии с "Леванте" – 2:2. В текущем сезоне подобные результаты стали привычными для команды Зидана, и именно они стали причиной отрыва от лидирующей "Барселоны" в 19 очков. О чемпионстве "сливочным" уже пора забыть и главной задачей королевского клуба должна  стать борьба за вторую строчку. Хотя отставание от "Атлетико" в 11 баллов также видится очень непростым барьером.

У мадридцев еще есть Лига Чемпионов, где уже в среду их ожидает сложнейший поединок против французского ПСЖ. Вылет из турнира практически наверняка вынудит Зидана покинуть свой пост, поэтому игра с басками должна стать лишь репетицией перед важнейшим еврокубковым матчем.

"Реал Сосьедад", наконец, прервал свою серию из 4 подряд поражений в чемпионате, разгромив дома "Депортиво" – 5:0. Команда взобралась на 14-ю строчку турнирной таблицы, что выглядит крайне неудовлетворительным результатом в сравнении с прошлыми сезонами. Выезд в Мадрид не сулит баскам ничего хорошего – на "Бернабеу" они не побеждали уже очень давно. В выездных матчах Примеры баски не выигрывали с октября прошлого года, набрав в 6 последних поединках всего 2 очка.

Подопечные Сакристана также играют в еврокубках, и на следующей неделе им предстоит поединок 1/16 финала Лиги Европы против австрийского "Ред Булла".

Интересные факты противостояния "Реала" и "Реал Сосьедада":

В 7 последних домашних матчах против "Реал Сосьедада" мадридцы забивали, как минимум, 3 гола.

8 предыдущих поединков между этими соперниками на "Сантьяго Бернабеу" завершились победами хозяев.

"Бело-голубым" не удалось выиграть в 6 последних гостевых матчах Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Роналду, Бэйл, Бензема.

Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Белья, Субельдия, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието, Агиррече.

Прогноз на матч "Реал" – "Реал Сосьедад":

Мадридцы просто обязаны набирать 3 очка и спокойно готовиться к еврокубковым баталиям. Баскам также нужно спасать сезон, и просто так они не сдадутся, зная как часто в нынешнем сезоне команды их уровня увозили очки с "Бернабеу".

На победу мадридцев букмекеры предлагают коэффициент – 1,30, на ничью –  7,20, на победу "Реал Сосьедада" – 9,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Новая эпоха: Вальверде строит свою "Барселону" и она в большом порядке

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Реал Мадрид 22 42
4 Валенсия 22 40
5 Вильярреал 23 37
6 Эйбар 23 35
7 Севилья 22 33
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 23 25
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов