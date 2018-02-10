Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"
"Реал" – "Реал Сосьедад"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Теодоро Собрино Маган (Испания)
Субботнюю программу 23 тура чемпионата Испании будет завершать поединок на "Сантьяго Бернабеу", где в гости к королевскому клубу пожалует "Реал Сосьедад". Очередное испытание для подопечных Зидана дает им возможность взобраться на третью строчку турнирной таблицы Примеры, тем более баски являются очень удобным соперником для "сливочных". Однако в текущем сезоне мадридцы часто не оправдывали свой статус фаворита, поэтому опасения за результат есть и перед матчем с "бело-голубыми".
"Реал" в прошлом туре снова потерял очки, на этот раз в противостоянии с "Леванте" – 2:2. В текущем сезоне подобные результаты стали привычными для команды Зидана, и именно они стали причиной отрыва от лидирующей "Барселоны" в 19 очков. О чемпионстве "сливочным" уже пора забыть и главной задачей королевского клуба должна стать борьба за вторую строчку. Хотя отставание от "Атлетико" в 11 баллов также видится очень непростым барьером.
У мадридцев еще есть Лига Чемпионов, где уже в среду их ожидает сложнейший поединок против французского ПСЖ. Вылет из турнира практически наверняка вынудит Зидана покинуть свой пост, поэтому игра с басками должна стать лишь репетицией перед важнейшим еврокубковым матчем.
"Реал Сосьедад", наконец, прервал свою серию из 4 подряд поражений в чемпионате, разгромив дома "Депортиво" – 5:0. Команда взобралась на 14-ю строчку турнирной таблицы, что выглядит крайне неудовлетворительным результатом в сравнении с прошлыми сезонами. Выезд в Мадрид не сулит баскам ничего хорошего – на "Бернабеу" они не побеждали уже очень давно. В выездных матчах Примеры баски не выигрывали с октября прошлого года, набрав в 6 последних поединках всего 2 очка.
Подопечные Сакристана также играют в еврокубках, и на следующей неделе им предстоит поединок 1/16 финала Лиги Европы против австрийского "Ред Булла".
Интересные факты противостояния "Реала" и "Реал Сосьедада":
В 7 последних домашних матчах против "Реал Сосьедада" мадридцы забивали, как минимум, 3 гола.
8 предыдущих поединков между этими соперниками на "Сантьяго Бернабеу" завершились победами хозяев.
"Бело-голубым" не удалось выиграть в 6 последних гостевых матчах Примеры.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Роналду, Бэйл, Бензема.
Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Белья, Субельдия, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието, Агиррече.
Прогноз на матч "Реал" – "Реал Сосьедад":
Мадридцы просто обязаны набирать 3 очка и спокойно готовиться к еврокубковым баталиям. Баскам также нужно спасать сезон, и просто так они не сдадутся, зная как часто в нынешнем сезоне команды их уровня увозили очки с "Бернабеу".
На победу мадридцев букмекеры предлагают коэффициент – 1,30, на ничью – 7,20, на победу "Реал Сосьедада" – 9,80.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Валенсия
|22
|40
|5
|Вильярреал
|23
|37
|6
|Эйбар
|23
|35
|7
|Севилья
|22
|33
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|22
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|23
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|23
|25
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|20
|Малага
|23
|13