"Снова в деле". Джикия подшутил над бывшим игроком "Спартака" Ананидзе

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"Снова в деле". Джикия подшутил над бывшим игроком "Спартака" Ананидзе

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подшутил над бывшим игроком московского клуба Джано Ананидзе, который сейчас выступает за "Анортосис".

"Снова в деле", — написал Джикия в сториз своего Instagram, опубликовав видео, на котором ребенок отдал пас не глядя.

Напомним, что Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 годы. В ныешенем сезоне он провел за "Анортосис" шесть матчей.

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