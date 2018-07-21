Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

"Шахтер" – "Динамо"

Стадион: "Черноморец" (Одесса, Украина)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Футбольный сезон в Украине традиционно откроется матчем за Суперкубок, в котором пятый год кряду сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Для обоих клубов это будет первый официальный поединок в сезоне, который сразу же позволит с головой окунуться в баталии нового футбольного года. Что интересно, последний раз "горняки" проигрывали в основное время встречи за Суперкубок еще в 2011 году. Так что в последнюю пятилетку этот трофей имеет преимущественно донбасскую прописку. Отметим, что в Одессе новый футбольный сезон в Украине стартует в 9 раз.

К старту в новом сезоне соперники подходят с боевым настроем. Обе команды хорошо поработали на сборах (донетчане провели 5 контрольных встреч, киевляне – 7), избежав поражений в товарищеских матчах. Стоит отметить, что по именам команда Паулу Фонсеки имела соперников посерьезнее. Такие европейские середняки как "Бешикташ", "Брондбю", "Аустрия" и софийский ЦСКА не нуждаются в представлении. У подопечных Александра Хацкевича оппоненты были куда слабее. Пожалуй, лишь "Виктория" из города Плзень и азербайджанский "Карабах" заслуживают отдельной отметки.

"Шахтеру" в это межсезонье пришлось попрощаться с несколькими важными футболистами, среди которых лучший бомбардир Премьер-лиги аргентинец Факундо Феррейра, креативные хавы Фред и Бернард, многолетний капитан команды Дарио Срна. На смену ушедшим футболистам были приобретены Майкон, Фернандо, Мораес и Сиприано, был выкуплен Кайоде, плюс вернули из аренды Тотовицкого, Болбата и Данченко. Всем этим ребятам еще предстоит сыграться, но результаты контрольных матчей дают фанатам некий оптимизм.

У "Динамо" летом традиционно произошла некоторая встряска состава, поэтому поединок с принципиальным соперником в какой-то степени станет показательным, насколько новые игроки привыкли друг к другу. Отметим, что по разным причинам из команды ушли Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Евгений Хачериди и Руслан Ротань.

На предсезонных сборах "Динамо" отыграло хорошо, не проиграв ни одного матча. Для киевлян сезон поединком за Суперкубок с "Шахтером" начнется в пятый раз подряд. В четырех предыдущих случаях добиться победы киевлянам удалось только в 2016 году. Тогда "бело-синие" дотянули матч до серии пенальти, которую выиграли 4:3. Во всех остальных случаях "Динамо" проигрывало "Шахтеру" с одинаковым счетом – 0:2.

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Динамо":

В рамках Суперкубка команды провели 10 игр: по 3 победы и 4 ничьих, разница мячей 12-11 в пользу "Шахтера"

В пяти играх между командами в прошлом сезоне, четыре завершились в пользу "Динамо"

В последних четырех матчах за Суперкубок "Шахтер" не проигрывает в основное время

"Динамо" не проигрывает в 9 встречах кряду

В пяти матчах на сборах "горняки" пропустили всего три мяча

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон, Фернандо, Патрик, Марлос, Кайоде.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Морозюк, Че Че, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич, Беседин.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо":

Как можно было заметить, "Шахтер" под руководством Паоло Фонсеки обыгрывал "Динамо", как правило, в наиболее важных матчах сезона, каким и является Суперкубок Украины. По крайней мере, точно не проигрывал киевскому клубу. Что интересно, в прошлом сезоне "горняки" ни разу не смогли победить киевлян в чемпионате, но все равно выиграли титул. У "Шахтера" есть серьезные потери, поэтому молодое поколение динамовцев вполне может прервать неудачную серию в Суперкубке.

Букмекеры немного больше верят в успех донецкого клуба, за победу которого предлагают средний коэффициент 2.15 баллов, в то время как на успех "Динамо" ставка принимается на уровне 3.10 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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