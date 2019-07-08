Снуп Догг: "Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют"

Известный американский рэпер Снуп Догг высказался о победе женской сборной США на Чемпионате Мира.

"Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют. Им даже первый раунд не по силам преодолеть.

Заплатите женщинам! Каждой из них должны выплатить по полмиллиона долларов. Так сказал Снуп Догг", - приводит слова рэпера TMZ.

Отметим, что женщинам из сборной США заплатили по 260 тысяч долларов за победу на ЧМ, а футболисты мужской сборной за победу в мундиале получили бы по 1,1 миллиона долларов.

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