Снуп Догг: "Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют"
Известный американский рэпер Снуп Догг высказался о победе женской сборной США на Чемпионате Мира.
"Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют. Им даже первый раунд не по силам преодолеть.
Заплатите женщинам! Каждой из них должны выплатить по полмиллиона долларов. Так сказал Снуп Догг", - приводит слова рэпера TMZ.
Отметим, что женщинам из сборной США заплатили по 260 тысяч долларов за победу на ЧМ, а футболисты мужской сборной за победу в мундиале получили бы по 1,1 миллиона долларов.
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|34
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|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34