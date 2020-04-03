Со склада сборной России украдена экипировка на 3,5 миллиона рублей

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Со склада сборной России украдена экипировка на 3,5 миллиона рублей

Пресс-служба РФС сообщила, что со склада национальной сборной России злоумышленники украли экипировку.

"Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", - заявили в союзе.

По данным СМИ, склад, на котором произошло преступление, находится в Бирюлево, а кража была зафиксирована ещё в конце марта.

Сумма нанесённого ущерба оценивается в 3,5 миллиона рублей.

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