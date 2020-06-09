Со следующего сезона в РПЛ перестанут считаться легионерами граждане трёх стран

Сегодня, 9 июня, в формате видеосвязи состоится заседание исполкома Российского футбольного союза.

Ожидается, что в ходе конференции будет утверждена поправка в лимит на легионеров, действующий в РПЛ.

Так, с сезона 2020/21 в чемпионате России легионерский статус уберут у граждан Армении, Казахстана и Киргизии.

Напомним, что ранее из-под ограничений в Премьер-лиге были выведены белорусы.

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