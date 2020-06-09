Со следующего сезона в РПЛ перестанут считаться легионерами граждане трёх стран
Сегодня, 9 июня, в формате видеосвязи состоится заседание исполкома Российского футбольного союза.
Ожидается, что в ходе конференции будет утверждена поправка в лимит на легионеров, действующий в РПЛ.
Так, с сезона 2020/21 в чемпионате России легионерский статус уберут у граждан Армении, Казахстана и Киргизии.
Напомним, что ранее из-под ограничений в Премьер-лиге были выведены белорусы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20