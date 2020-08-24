Соареш и Мари стали полноценными игроками "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" подписал контракты с португальским защитником Седриком Соарешем и бразильским игроком обороны Пабло Мари, сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Арсенал" заплатил за бразильца восемь миллионов евро. Футболист заключил с "канонирами" контракт до лета 2024 года. Соареш достался лондонцам бесплатно. Он также подписал четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне 28-летний Соареш провел за "Арсенал" пять матчей и забил один гол. 26-летний Мари принял участие в трех поединках.

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