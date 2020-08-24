Соареш и Мари стали полноценными игроками "Арсенала"

Теги арсенал лондонпабло мариседрик соарештрансферы

Соареш и Мари стали полноценными игроками "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" подписал контракты с португальским защитником Седриком Соарешем и бразильским игроком обороны Пабло Мари, сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Арсенал" заплатил за бразильца восемь миллионов евро. Футболист заключил с "канонирами" контракт до лета 2024 года. Соареш достался лондонцам бесплатно. Он также подписал четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне 28-летний Соареш провел за "Арсенал" пять матчей и забил один гол. 26-летний Мари принял участие в трех поединках.

Не пропустите: "Арсенал" объявил о переходе Салах-Эддина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов

"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов