Собчак креативно высказалась о переходе Кокорина в "Сочи"



Политик, телеведущая и актриса Ксения Собчак прокомментировала предстоящий переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".

"Между "не играть нигде" и "играть в «Сочи" Кокорин благоразумно выбрал Сочи. Отдых в Дубае и на Мальдивах сам себя не оплатит", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, что договоренность о переходе Кокорина в "Сочи" была достигнута в результате переговоров футболиста с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом.

Ранее форвард отказывался перейти в "Сочи" и за это был переведен в "Зенит-2".

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