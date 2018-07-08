Собчак поддержала Смолова, провалившему серию пенальти в матче с Хорватией

Теги россияфедор смолов

Собчак поддержала Смолова, провалившему серию пенальти в матче с Хорватией

Известная телеведущая Ксения Собчак выразила поддержку нападающему сборной России Федора Смолова, который подвергся критике после незабитого пенальти в матче 1/4 финала Чемпионате Мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

"Я хочу послать лучи поддержки Федору Смолову. Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком", - написала Собчак в своем инстаграме.

 

Я хочу послать лучи поддержки @smolovfedor_10 _10 Федору Смолову. Я ненавижу когда начинается травля.Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот,кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе,и в жизни ,лучше быть ошибившимся игроком ,чем удачливым болельщиком. Я думаю для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением.Лучший игрок сборной на старте,все рекламные контракты и обложки -его ,и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине,стоит предположить,что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты,но такие битвы как вчера ,это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке-самая неприятная черта человека. Давайте любить не только фаворитов нашей сборной,но и тех кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни,поверьте,будет свой «плохой пенальти» и свой период «никак-себя-не-проявил»,в такие моменты надо глубоко вдохнуть,выдохнуть и идти дальше. И в каждой чужой ошибке всегда нужно видеть себя самого,вот так вот сидящим на своем умозрительном футбольном поле жизни. У меня всё. #яфедорсмолов

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Не пропустите: Смолов высказался о незабитом пенальти в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru

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