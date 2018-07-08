Собчак поддержала Смолова, провалившему серию пенальти в матче с Хорватией

Известная телеведущая Ксения Собчак выразила поддержку нападающему сборной России Федора Смолова, который подвергся критике после незабитого пенальти в матче 1/4 финала Чемпионате Мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

"Я хочу послать лучи поддержки Федору Смолову. Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком", - написала Собчак в своем инстаграме.

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