Соблюсти формальность: "Базель" на "Этихаде" встретится с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" – "Базель"

Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Павел Краловец (Чехия)

Вечером в среду в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" будет принимать швейцарский "Базель". В первом поединке этих соперников, который состоялся 13 февраля в Базеле, лидер чемпионата Англии нанес сокрушительное поражение хозяевам поля со счетом 4:0. Разумеется, в этой паре уже все предельно ясно. Верить в то, что команда Рафаэля Вики сможет сотворить футбольное чудо на "Этихаде", может только сумасшедший. Тем не менее, ответная встреча начнется со счета 0:0, а значит, у швейцарцев есть шанс напоследок хлопнуть дверью, или, как минимум, оставить о себе хорошее впечатление.

Подопечные Пепа Гвардиолы после победы над швейцарцами сенсационно вылетели из Кубка Англии, проиграв представителю Первой лиги "Уигану". Однако после этого "Манчестер Сити" дважды подряд обыграл "Арсенал" с одинаковым счетом 3:0 (в том числе в финале Кубка английской лиги, завоевав первый трофей этого сезона), а в прошедшее воскресенье обыграл со счетом 1:0 "Челси". Очевидно, что "горожане" практически гарантировали себе чемпионский титул в английской Премьер-лиги.

Наверняка в предстоящем матче Гвардиола даст сыграть многим из так называемого резерва. Но есть и те, кто не сыграет по причине травм, в частности, Менди. Также под вопросом появление на поле Стерлинга и Фернандиньо, у которых были повреждения. В остальном у манкунианцев есть очень широкий выбор футболистов самого высокого качества, и независимо от того, кто именно выйдет на поле, "Базелю" легче от этого никак не станет.

Швейцарцы хоть и проиграли первую встречу с треском, но наверняка рады находится в Англии. Победы в противостоянии никто от них не ждал, для них сам факт участия в такой дуэли уже считается успехом.

В национальном чемпионате дела у "Базеля" складываются не лучшим образом – команда хоть и находится на второй строчке, но за чемпионство уже вряд ли поборется, учитывая отставание от лидера на 14 очков. Из Кубка команда Рафаэля Вики также вылетела, все от того же "Янг Бойз", с которым в этом сезоне велась борьба за чемпионство.

Последний тур национального первенства «Базель» пропустил по причине отсутствия полноценного освещения на "Сант-Якоб Парк". Таким образом, швейцарцы получили дополнительный отдых перед поездкой в Англию. Наставник "Базеля" может рассчитывать на всех, кто есть в заявке на Лигу Чемпионов, кроме вратаря Джермано Вайлати и защитника Эдера Баланти, у которых травмы.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Базеля":

"Манчестер Сити" не проигрывает в 13 матчах Лиги чемпионов на своем поле

"Базель" проиграл три поединка кряду с общим счетом 0:8

Победная домашняя серия манкунианцев во всех турнирах длится 13 игр

"Манчестер Сити" не проигрывает в родных стенах с декабря 2016 года

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Браво – Данило, Стоунз, Компани, Делф, Гюндоган, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Бернарду Силва, Жезус.

"Базель": Вацлик – Риверос, Лакруа, Сухи, Ланг, Петретта, Дье, Дзуффи, Штеффен, Оберлен, Эльюнусси.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Базель":

Учитывая силу "Манчестер Сити" в домашних матчах, высочайший класс игроков манкунианцев, можно смело предположить, что швейцарцам и после домашних 0:4 будет очень нелегко на выезде. Команда Гвардиолы в каждом матче играет на победу, независимо от состава и соперника. "Базель" вряд ли будет стараться играть не удержание ничьи, скорее всего, швейцарцы также пожелают проявить себя. Однако в их успех никто не верит.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество "Манчестер Сити". На победу хозяев поля средний коэффициент составляет 1.14 баллов, в то время как на успех "Базеля" в районе 20.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 8.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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