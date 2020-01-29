Соболев будет зарабатывать в "Спартаке" около двух миллионов евро

Теги спартак москваалександр соболев

Соболев будет зарабатывать в "Спартаке" около двух миллионов евро

Стали известны детали контракта Александра Соболева со "Спартаком".

По сведениям "Спорт-Экспресс", Соболев будет зарабатывать в московском клубе 1,8-1,9 миллиона евро не считая бонусов.

Напомним, что "Спартак" арендовал нападающего до конца сезона с опцией выкупа. Всего за трансфер Соболева клуб заплатит 5 миллионов евро.

В этом сезоне Соболев провел 19 игр, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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