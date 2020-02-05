Соболев дебютирует за "Спартак" в матче с "Локомотивом"

"Спартак" провел утреннюю тренировку перед матчем 3-го тура Кубка Париматч Премьер с "Локомотивом".

В основной группе занимались 23 игрока, в том числе новичок Александр Соболев, арендованный у "Крыльев Советов". Скорее всего, игрок дебютирует сегодня в матче с "железнодорожниками"

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 5 февраля, в Катаре. Начало - в 18:00 мск.

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