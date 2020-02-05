Соболев дебютирует за "Спартак" в матче с "Локомотивом"

Теги спартак москваалександр соболевлокомотив москва

Соболев дебютирует за "Спартак" в матче с "Локомотивом"

"Спартак" провел утреннюю тренировку перед матчем 3-го тура Кубка Париматч Премьер с "Локомотивом".

В основной группе занимались 23 игрока, в том числе новичок Александр Соболев, арендованный у "Крыльев Советов". Скорее всего, игрок дебютирует сегодня в матче с "железнодорожниками"

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 5 февраля, в Катаре. Начало - в 18:00 мск.

А еще: Черчесов побывал на тренировке "Спартака" в Катаре| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов