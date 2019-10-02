Соболев готов отказать "Зениту" и ЦСКА

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев признался, что ему неинтересны варианты с переходом в "Зенит" или ЦСКА.

"В какой клуб хочу? В АПЛ. Когда в Европу? Время покажет. Если "Зенит" позовёт к себе, не пойду. ЦСКА? Тоже нет. Счастлив ли я в "Крыльях"? Конечно", - сказал Соболев.

Стоит отметить, что сейчас 22-летний форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

В активе Соболева 8 голов и 3 ассиста в 11 матчах текущего розыгрыша российского чемпионата.

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