Соболев хочет обсудить с Черчесовым и Дзюбой свой невызов в сборную России

Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свой невызов в сборную России.

"Расстроился, что не вызывали. Однако это решение тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в ближайшее время поговорим со Станиславом Саламовичем Черчесовым, а также с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всe произошло во время матча, всe остаeтся на поле", - заявил Соболев.

Напомним, что 3 сентября сборная России встретится с Сербией, а 6 сентября - с Венгрией.

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