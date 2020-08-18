Соболев и Жиго посоревновались в исполнении штрафных ударов
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала на клубном ютуб-канале видео нового челленджа.
В ролике защитник Самюэль Жиго и форвард Александр Соболев выясняли, кто из них лучше бьёт штрафные удары. Смотрите, как это было.
"Спартак" набрал 4 очка в двух стартовых турах РПЛ. Следующий соперник - "Уфа".
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