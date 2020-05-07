Соболев купил у Кокорина автомобиль Porsche

Теги спартак москвафк сочиалександр соболевалександр кокорин

Соболев купил у Кокорина автомобиль Porsche

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признался, что недавно обзавёлся автомобилем Porsche, который он купил у форварда "Сочи" Александра Кокорина.

"Я правда купил у Кокорина Porsche, но когда ещё играл в "Крыльях". До сих пор не отдал ему за него деньги полностью, но отдал часть. Мы так договорились. Я остался должен ещё где-то полтора миллиона рублей. Сейчас придёт зарплата, и рассчитаюсь до конца. Таких больших денег, чтобы отдать сразу, у меня нет. У меня есть ещё одна семейная машина, а вот Porsche - это как мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое есть", - сказал Соболев.

Напомним, что "Спартак" арендовал игрока зимой у "Крыльев Советов" с правом последующего выкупа.

Ранее стало известно, что зарплата Соболева в столичном клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

Не пропустите: "Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов