Соболев купил у Кокорина автомобиль Porsche

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признался, что недавно обзавёлся автомобилем Porsche, который он купил у форварда "Сочи" Александра Кокорина.

"Я правда купил у Кокорина Porsche, но когда ещё играл в "Крыльях". До сих пор не отдал ему за него деньги полностью, но отдал часть. Мы так договорились. Я остался должен ещё где-то полтора миллиона рублей. Сейчас придёт зарплата, и рассчитаюсь до конца. Таких больших денег, чтобы отдать сразу, у меня нет. У меня есть ещё одна семейная машина, а вот Porsche - это как мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое есть", - сказал Соболев.

Напомним, что "Спартак" арендовал игрока зимой у "Крыльев Советов" с правом последующего выкупа.

Ранее стало известно, что зарплата Соболева в столичном клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

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