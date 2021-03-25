Соболев - лучший игрок РПЛ в марте
Фото твиттер "Спартака"
Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам марта.
Награда в этом месяце досталась нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву.
В активе форварда "красно-белых" 4 матча, 5 забитых голов и 1 результативная передача.
На приз также претендовали Джордан Ларссон ("Спартак"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Джордже Деспотович ("Рубин") и Вендел ("Зенит").
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