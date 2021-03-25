Соболев - лучший игрок РПЛ в марте

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Соболев - лучший игрок РПЛ в марте

Фото твиттер "Спартака"

Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам марта.

Награда в этом месяце досталась нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву.

В активе форварда "красно-белых" 4 матча, 5 забитых голов и 1 результативная передача.

На приз также претендовали Джордан Ларссон ("Спартак"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Джордже Деспотович ("Рубин") и Вендел ("Зенит").

Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера марта. | http://soccernews.ru
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