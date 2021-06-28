Соболев мог оказаться в "Кристал Пэлас"
Фото инстаграм Александра Соболева
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о несостоявшемся трансфере форварда "Спартака" Александра Соболева в клуб АПЛ.
"Кристал Пэлас" хотел взять Соболева, но до переговоров всё же не дошло", - признался агент.
Рыночная стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
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