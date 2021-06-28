Соболев мог оказаться в "Кристал Пэлас"

Фото инстаграм Александра Соболева

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о несостоявшемся трансфере форварда "Спартака" Александра Соболева в клуб АПЛ.

"Кристал Пэлас" хотел взять Соболева, но до переговоров всё же не дошло", - признался агент.

Рыночная стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Соболев сравнил себя с Левандовски. | http://soccernews.ru