Соболев: "Москва — красно-белая"

Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после победного матча против "Динамо" (2:1).

"Москва — красно-белая", — написал Соболев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, сегодня, 13 марта, в Москве в рамках 22 тура РПЛ прошло дерби между "Динамо" и "Спартаком". Игра завершилась победой подопечных Доменико Тедеско со счетом 2:1.

Во втором тайме Соболев забил победный гол с пенальти.