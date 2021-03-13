Соболев: "Москва — красно-белая"
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после победного матча против "Динамо" (2:1).
"Москва — красно-белая", — написал Соболев на своей странице в Инстаграм.
Напомним, сегодня, 13 марта, в Москве в рамках 22 тура РПЛ прошло дерби между "Динамо" и "Спартаком". Игра завершилась победой подопечных Доменико Тедеско со счетом 2:1.
Во втором тайме Соболев забил победный гол с пенальти.
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