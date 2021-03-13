Соболев: "Москва — красно-белая"

Теги александр соболевспартак москва

Соболев: "Москва — красно-белая"Форвард  "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после победного матча против "Динамо" (2:1).

"Москва — красно-белая", — написал Соболев на своей странице в  Инстаграм.

Напомним, сегодня, 13 марта, в Москве в рамках 22 тура РПЛ прошло дерби между "Динамо" и "Спартаком". Игра завершилась победой подопечных Доменико Тедеско со счетом 2:1.

Во втором тайме Соболев забил победный гол с пенальти.

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