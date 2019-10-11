Соболев может перейти в "Бешикташ"

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Соболев может перейти в "Бешикташ"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.

По данным издания Fotospor, покупка 22-летнего россиянина - это предвыборное обещание кандидата в президенты "Бешикташа" Ахмета Нур Чеби.

Функционер утверждает, что у него есть связи в России, который он намерен задействовать для осуществления трансфера.

Напомним, что СМИ также сватают Соболева в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию".

Форвард "Крыльев" в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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