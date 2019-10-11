Соболев может перейти в "Бешикташ"
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.
По данным издания Fotospor, покупка 22-летнего россиянина - это предвыборное обещание кандидата в президенты "Бешикташа" Ахмета Нур Чеби.
Функционер утверждает, что у него есть связи в России, который он намерен задействовать для осуществления трансфера.
Напомним, что СМИ также сватают Соболева в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию".
Форвард "Крыльев" в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
Не пропустите: Кечинов назвал игрока, который нужен "Спартаку". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
-
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
-
Что там у англичан? Подводим главные промежуточные итоги самой богатой лиги мира, пользуясь международной паузой
-
"Динамо" до сих пор не расторгло контракт с Хохловым
Лента новостей
-
1
"Эвертон" хочет купить защитника "Милана"
-
"Фламенго" нацелился на нападающего "Спартака"
-
"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо
-
Стали известны новые данные о возможном назначении Тедеско в "Спартак"
-
Черышев оценил атмосферу на трибунах во время матча Россия - Шотландия
-
"Барселона" интересуется трансферной целью "Ливерпуля"
-
В Англии тренер отметил увольнение из клуба пьянкой с фанатами
-
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией
-
"Реал" включился в борьбу за Холанда
-
Соболев может перейти в "Бешикташ"
-
Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России
-
Защитник ЦСКА вернулся к тренировкам после перелома лодыжки
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
-
1
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
-
Симеоне признался, что восхищается Клоппом
-
Погребняк назвал самое обидное поражение в карьере
-
1
Президент Ла Лиги поддержал Месси
-
1
Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?"
-
Роман Еременко вернулся в общую группу "Ростова"
-
2
Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8