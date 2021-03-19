Соболев назвал причину улучшения своей игры после зимней паузы

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Соболев назвал причину улучшения своей игры после зимней паузы

Фото сайт РПЛ

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, благодаря чему он стал играть гораздо полезнее после возобновления сезона.

В феврале и марте форвард "красно-белых" забил 5 голов и сделал 1 ассист в 5 матчах.

"Повезло, что операцию сделал в отпуске. Было больше времени спокойно восстановиться, никуда не торопясь, и на сборах уже с первого дня был в общей группе. После этого тренер по физподготовке тоже говорил, что очень хорошо работал. Некоторые побаиваются после операции, а у меня сразу всё хорошо было, никаких болей", - заявил Соболев.

Напомним, что в ноябре 2020 года футболист перенёс операцию на колене. 

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