Соболев назвал самого сложного соперника

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал, кого он считает самым сложным соперником в своей карьере.

"Против какого защитника было сложнее всего играть? Игнашевич", - сказал Соболев.

Стоит отметить, что сейчас 22-летний форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

В активе Соболева 8 голов и 3 ассиста в 11 матчах текущего розыгрыша российского чемпионата.

Игнашевич в течение карьеры выступал за "Знамя Труда", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. За сборную России сыграл 126 матчей и забил 8 голов.

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