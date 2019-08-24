Соболев назвал троих лучших российских футболистов в XXI веке

Теги александр соболевандрей аршавинигорь акинфеевдмитрий торбинский

Соболев назвал троих лучших российских футболистов в XXI веке

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев назвал топ-3 лучших российских футболиста в XXI веке.

"Три лучших? Андрей Аршавин. Игорь Акинфеев и Дмитрий Торбинский, наверное. Почему Торбинский? Мы выступали с ним в "Енисее". Он очень хороший человек, но и футболист отличный", - заявил Соболев.

Также Соболев рассказал о своей футбольной мечте.

"Хочу попробовать свои силы в Англии. Это очень сложная лига и туда трудно попасть. Возможно, когда-нибудь удастся", - добавил Соболев.

Читайте также: Арустамян назвал клуб, который просматривал Соболева и Шомуродова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
10 Урал Урал 6 7
11 Уфа Уфа 6 7
12 Ахмат Ахмат 6 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов