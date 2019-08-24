Соболев назвал троих лучших российских футболистов в XXI веке

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев назвал топ-3 лучших российских футболиста в XXI веке.

"Три лучших? Андрей Аршавин. Игорь Акинфеев и Дмитрий Торбинский, наверное. Почему Торбинский? Мы выступали с ним в "Енисее". Он очень хороший человек, но и футболист отличный", - заявил Соболев.

Также Соболев рассказал о своей футбольной мечте.

"Хочу попробовать свои силы в Англии. Это очень сложная лига и туда трудно попасть. Возможно, когда-нибудь удастся", - добавил Соболев.

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