Соболев назвал троих лучших российских футболистов в XXI веке
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев назвал топ-3 лучших российских футболиста в XXI веке.
"Три лучших? Андрей Аршавин. Игорь Акинфеев и Дмитрий Торбинский, наверное. Почему Торбинский? Мы выступали с ним в "Енисее". Он очень хороший человек, но и футболист отличный", - заявил Соболев.
Также Соболев рассказал о своей футбольной мечте.
"Хочу попробовать свои силы в Англии. Это очень сложная лига и туда трудно попасть. Возможно, когда-нибудь удастся", - добавил Соболев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Динамо Москва
|7
|8
|10
|Урал
|6
|7
|11
|Уфа
|6
|7
|12
|Ахмат
|6
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2