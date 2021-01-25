Соболев не исключил, что Тедеско останется в "Спартаке"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о будущем наставника "красно-белых" Доменико Тедеско.

"Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться - никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико - наш тренер, мы - его игроки", - сказал Соболев.

В декабре Тедеско заявил, что не будет продлевать истекающий ближайшим летом контракт и покинет "Спартак".

Немецкий тренер возглавляет команду с октября 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ москвичи идут на третьем месте.

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