Соболев: "Не могу сказать, что изначально хотел в "Спартак". Я хотел в топ-клуб"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес минувшей зимой.

"Интерес "Манчестер Юнайтед"? Конечно, всё это ложь. Говорили ещё, что приезжали из лондонского "Арсенала", но скауты ездят по всему миру и смотрят игроков. Я даже не заострил на этом внимания. Мною интересовался ЦСКА, про "Динамо" до конца не знаю, но вроде бы правда. Также ещё был "Рубин". Я не могу сказать, что изначально хотел в "Спартак", я хотел в топ-клуб, "Спартак" - великая команда", - сказал Соболев.

Напомним, что "Спартак" арендовал форварда в феврале у "Крыльев Советов" с опцией последующего выкупа, которой "красно-белые" собираются воспользоваться.

Ранее стало известно, что зарплата Соболева в столичном клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

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