Соболев не обижается на Черчесова из-за невызова в сборную России на сентябрьские матчи
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым не включать его в заявку на сентябрьские матчи.
Напомним, что национальная команда победила сначала Шотландию (2:1), а затем Казахстан (1:0).
"Обиды нет и быть не может, ведь прошло только 8 туров чемпионата России. Если вернуться назад, отмотать 8 туров, даже тогда не мог представить, что пойдут слухи про вызов в сборную. Вот если проведу так хотя бы половину сезона, то тогда можно ещё подумать, что меня могут вызвать. Сейчас - нет", - сказал Соболев.
Стоит отметить, что форвард "Крыльев" занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В его активе 6 голов в 8 матчах.
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