Соболев не перейдёт в "Зенит" зимой

Теги зенит санкт-петербургкрылья советовалександр соболевтрансферы

Соболев не перейдёт в "Зенит" зимой

Питерский "Зенит" решил пока не покупать нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" сконцентрировались на сохранении в составе Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Кроме того, в клубе верят, что Александр Кокорин усилит команду весной.

Тем не менее, "Зенит" продолжит следить за прогрессом Соболева, который забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах текущего сезона.

Напомним, что форварда "Крыльев" можно подписать за 2 миллиона евро. Это сумма отступных в его контракте.

Не пропустите: "Зенит" отказал клубу Бекхэма в трансфере Дриусси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов