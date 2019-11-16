Соболев не перейдёт в "Зенит" зимой

Питерский "Зенит" решил пока не покупать нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" сконцентрировались на сохранении в составе Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Кроме того, в клубе верят, что Александр Кокорин усилит команду весной.

Тем не менее, "Зенит" продолжит следить за прогрессом Соболева, который забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах текущего сезона.

Напомним, что форварда "Крыльев" можно подписать за 2 миллиона евро. Это сумма отступных в его контракте.

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